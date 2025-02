Chelsea se recupera com goleada sobre o lanterna Southampton, entra no G-4 e pressiona o City

Disposto a reagir no Campeonato Inglês, após duas derrotas seguidas, o Chelsea não encontrou dificuldades para superar o lanterna Southampton, nesta terça-feira, no estádio Stamford Bridge, em Londres, por 4 a 0. O resultado levou a equipe azul à quarta posição na competição, com 46 pontos – dois acima do Manchester City, que visita o Tottenham nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), e precisa vencer para voltar ao G-4. O Southampton continua com nove, no fundo da tabela.

O time da casa demorou a acordar diante do último colocado e nada produziu nos 15 minutos iniciais, enquanto os visitantes já tinham testado o goleiro Jorgensen duas vezes com Onuachu. As vaias dos torcedores londrinos ajudaram o time da casa a acordar na partida e, aos 22 minutos, o goleiro Ramsdale impediu Palmer de abrir o placar. Dois minutos depois, porém, Tosin desviou o escanteio cobrado da direita e Nkunku, na segunda trave, cabeceou para fazer 1 a 0.

Após o gol, uma finalização perigosa de Onuachu voltou a assustar os mandantes, que só ficaram mais aliviados aos 35 minutos, quando Pedro Neto recebeu o passe de Nkunku na área e acertou o canto esquerdo de Ramsdale: 2 a 0. Ainda na etapa inicial, aos 44 minutos, em outra jogada de bola parada, Pedro Neto cobrou falta na cabeça de Colwill, que anotou o terceiro tento do Chelsea.

Apesar da boa vantagem, a equipe do técnico Enzo Maresca voltou do intervalo pressionando os visitantes e Nkunku e Palmer perderam duas boas chances, cada um, de tornar a vantagem ainda mais elástica. Aos 32 minutos, o Southampton perdeu a bola no ataque, Gusto armou o contragolpe pela direita e acionou George, que rolou para Cucurella, quase na marca do pênalti, escolher o canto e fazer 4 a 0.

Com a vitória assegurada, o Chelsea diminuiu o ritmo nos minutos finais e Maresca substituiu seus principais jogadores pelos garotos, satisfeito com a recuperação de sua equipe na competição antes de receber o vice-lanterna Leicester, no domingo, às 11h (horário de Brasília), na próxima jornada.

OUTROS JOGOS

Nas demais partidas desta terça-feira, pela 27ª rodada do Inglês, o Bournemouth desperdiçou a chance de se aproximar do G-4 ao sair derrotado do confronto com o Brighton, fora de casa, por 2 a 1. O brasileiro João Pedro, de pênalti, e Welbeck marcaram para os anfitriões e Justin Kluivert anotou o tento dos visitantes. Com boas campanhas, as duas equipes agora estão com 43 pontos.

Algoz do Chelsea na rodada anterior, o Aston Villa foi completamente dominado pelo Crystal Palace, longe de casa, e perdeu por 4 a 1. Saar, duas vezes, Mateta e Nketiah marcaram para os anfitriões e Rogers descontou. Assim, o Aston Villa permaneceu com 42 pontos, em décimo, enquanto o Palace subiu para 12º, com 36.

O Fulham também chegou aos 42 pontos com o triunfo por 2 a 1 sobre o Wolverhampton, do técnico Vítor Pereira, fora de casa. Desta vez, o brasileiro Matheus Cunha foi ofuscado pelos conterrâneos Rodrigo Muniz, que anotou um belo gol por cobertura, e Andreas Pereira, que deu o passe para o gol de Sessegnon. Outro brasileiro, João Gomes, marcou para o Wolverhampton, que continua ameaçado pelo rebaixamento, em 17º, com 22 pontos.