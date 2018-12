Chelsea se despede de 2018 com vitória sobre Crystal Palace

O Chelsea teve dificuldades para vencer o Crystal Palace por 1 a 0, neste domingo, mas encerrou 2018 com triunfo pela 20ª rodada da Premier League.

O gol da vitória veio do francês N’Golo Kanté, aos 6 minutos do segundo tempo, completando excelente passe do brasileiro David Luiz.

O triunfo mantém os Blues na quarta colocação da competição, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. A equipe está a um ponto de distância do Manchester City (3º), que encara o Southampton (17º) ainda neste domingo.

Já o Crystal Palace termina uma semana ruim com apenas um ponto somado, que deixou o time na 14ª colocação com 19 unidades.

No sábado, o Liverpool ampliou a vantagem na liderança ao golear o Arsenal (5º) por 5 a 1. O brasileiro Roberto Firmino fez três gols na partida.

O Tottenham (2º) perdeu em casa por 3 a 1 para o Wolwerhampton (7º) e pode cair para a terceira colocação se o City vencer.

Ainda neste domingo, o Burnley (19º)-West Ham (11º) Manchester United (6º)-Bournemouth (12º) entram em campo.

— Programação e resultados da 20ª rodada do Campeonato Inglês

– Sábado:

Brighton and Hove Alb – Everton 1 – 0

Leicester – Cardiff City 0 – 1

Fulham – Huddersfield Town 1 – 0

Tottenham – Wolverhampton 1 – 3

Watford – Newcastle 1 – 1

Liverpool – Arsenal 5 – 1

– Domingo:

Crystal Palace – Chelsea 0 – 1

Southampton – Manchester City

Burnley – West Ham

(14h30) Manchester United – AFC Bournemouth

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 54 20 17 3 0 48 8 40

2. Tottenham 45 20 15 0 5 43 21 22

3. Manchester City 44 19 14 2 3 51 15 36

4. Chelsea 43 20 13 4 3 38 16 22

5. Arsenal 38 20 11 5 4 42 30 12

6. Manchester United 32 19 9 5 5 37 31 6

7. Wolverhampton 29 20 8 5 7 23 23 0

8. Leicester 28 20 8 4 8 24 23 1

9. Watford 28 20 8 4 8 27 28 -1

10. Everton 27 20 7 6 7 31 30 1

11. West Ham 27 19 8 3 8 27 28 -1

12. AFC Bournemouth 26 19 8 2 9 27 33 -6

13. Brighton and Hove Alb 25 20 7 4 9 22 27 -5

14. Crystal Palace 19 20 5 4 11 17 26 -9

15. Newcastle 18 20 4 6 10 15 27 -12

16. Cardiff City 18 20 5 3 12 19 38 -19

17. Southampton 15 19 3 6 10 20 35 -15

18. Fulham 14 20 3 5 12 18 43 -25

19. Burnley 12 19 3 3 13 17 41 -24

20. Huddersfield Town 10 20 2 4 14 12 35 -23

bur/gh/fa