Chelsea pode vender 9ª maior contratação da história após dois anos Timo Werner está sendo sondado para retornar ao RB Leipzig nesta janela de transferências







O RB Leipzig trabalha pela repatriação do atacante Timo Werner nesta janela de transferências, segundo o “Bild”. O alemão estaria disposto a reduzir seu salário pela metade para deixar o Chelsea nas próximas semanas.

Faltando poucos meses para a Copa do Mundo, o atleta busca dar uma reviravolta na carreira e voltar a ser titular com regularidade. Na última temporada, o camisa 11 participou de apenas 37 partidas com os Blues.

Além do RB Leipzig, a Juventus também vem sendo especulada como um dos possíveis destinos. O clube italiano busca uma outra peça no setor de ataque após o encerramento dos empréstimos de Morata e Moise Kean, e a venda de Dybala.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Chelsea está disposto a negociar o jogador por empréstimo com opção de compra. Werner foi contratado em 2020 por 53 milhões de euros (R$ 280 milhões na cotação atual) e tem contrato até 2025.

