Chelsea não abre mão de contar com Callum Hudson-Odoi na temporada

O Chelsea vai segurar o atacante Callum Hudson-Odoi na janela de transferências de janeiro e ignorar qualquer oferta pelo jovem de 20 anos, segundo o “The Athletic”. O inglês sonha em fazer parte do elenco da seleção inglesa da próxima Eurocopa, mas carece de tempo de jogo sob comando do técnico Frank Lampard.

Entretanto, o treinador não tem interesse em se desfazer de nenhuma peça do seu plantel por conta do bom momento vivido pelo time e por ser forte candidato na disputa do título do Campeonato Inglês. O comandante também se preocupa com eventuais lesões em um calendário apertado e o camisa 20 pode ser opção mais frequente a qualquer momento.

Hudson-Odoi tem contrato até 2024 e os Blues não têm pressa em negociar o jogador, apesar da tentativa do Bayern de Munique em contratá-lo na última janela de verão. No entanto, o atleta pode fazer pressão para sair do clube londrino caso siga tendo poucas oportunidades na Premier League.

