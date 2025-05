Chelsea goleia na visita ao Djurgarden (4-1) e fica perto da final da Conference League

O Chelsea venceu com tranquilidade o sueco Djurgarden fora de casa, por 4 a 1 pelo jogo de ida das semifinais da Uefa Conference League, nesta quinta-feira (1º), e colocou um pé na final.

Os gols de Jadon Sancho (12′) e Noni Madueke (43′) no primeiro tempo deram aos ‘Blues’, que jogaram de branco, o controle da partida, antes de Nicolas Jackson marcar dois gols na segunda etapa (59′ e 65′).

Levantar o troféu na cidade polonesa de Wroclaw, no dia 28 de maio, adicionaria mais um título continental à galeria do clube londrino que já conta com duas Ligas dos Campeões, duas Ligas Europa e duas Recopas.

O adversário, por outro lado, não ostenta nem de longe o mesmo histórico e, ao chegar às semifinais, se tornou o primeiro time sueco a disputar essa fase em torneios europeus desde 1986/87.

Para aumentar ainda mais o status de ‘azarão’ do Djurgarden, o técnico Jani Honkavaara teve vários desfalques em seu time para enfrentar o gigante da Premier League.

O Chelsea abriu o placar com Sancho aos 12 minutos, quando o ponta recebeu um passe alto na área, matou no peito e chutou. Marcus Danielson tentou afastar mas a bola acabou entrando.

O gol tranquilizou o time londrino, que aos poucos se acostumou com o gramado artificial em Estocolmo e começou a dominar o Djurgarden.

A dois minutos do intervalo, Madueke chutou de pé esquerdo, rente à trave, fazendo 2 a 0 para o time comandado por Enzo Maresca.

No início do segundo tempo, o Djurgarden poderia ter empatado numa cabeçada de Adam Stahl após um escanteio mas o goleiro sueco Filip Jorgensen, do clube inglês, mostrou que está com os reflexos em dia e espalmou.

Nicolas Jackson fez 3 a 0 para o Chelsea numa bobeada da defesa do time adversário. O zagueiro Marcus Danielsson e o goleiro se atrapalharam e o atacante senegalês dominou a bola e mandou para o gol (59′).

Jackson voltou a marcar seis minutos depois, com um chute forte de pé esquerdo da entrada da área.

O jovem Isak Alemayehu Mulugeta marcou o gol de honra do Djurgarden aos 65 minutos com uma cabeçada. Foi seu primeiro gol como profissional.

