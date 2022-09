Chelsea estreia na Champions com derrota para o Dínamo de Zagreb

O Chelsea, campeão da Liga dos Campeões em 2021 e um dos candidatos ao título nesta edição, estrou nesta terça-feira na competição com derrota para o Dínamo de Zagreb por 1 a 0 na Croácia.







O gol do jogo foi marcado pelo atacante Mislav Orsic, aos 13 minutos do primeiro tempo, em uma jogada de contra-ataque.

Apesar de dominar as ações (68% de posse de bola) e criar várias oportunidades (15 finalizações, mas apenas três no alvo), o Chelsea não se mostrou eficiente no ataque e não conseguiu chegar ao gol de empate.

obo/jed/pm/mcd/cb