Chelsea está disposto a busca Sancho na janela de transferências

O Chelsea está interessado na contratação de Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, segundo o “The Sun”. As informações apontam que o clube londrino estaria disposto a pagar cerca de 80 milhões de libras (R$ 596 milhões) para contar o o atleta na próxima temporada.

A publicação afirma que o técnico Thomas Tuchel é um grande fã do jovem jogador de 21 anos. O alemão também possui boa relação com o Dortmund por ter trabalhado na equipe, mas está focado na reta final da temporada da Premier League e na decisão da Champions League diante do Manchester CIty.

> Veja a tabela da Premier League



Além do Chelsea, um dos principais interessados no atacante é o Manchester United. Os Diabos Vermelhos tentaram a contratação do atacante na última janela de transferências, mas não deram prosseguimento devido ao alto valor cobrado pelo time alemão na época.

Sancho teve um início de temporada ruim, mas foi crescendo e sendo decisivo nas últimas semanas da Bundesliga e da Copa da Alemanha. Em 37 partidas disputadas na atual campanha, o inglês marcou 16 gols e distribuiu 21 assistências.

E MAIS:

Veja também