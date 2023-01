Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 14/01/2023 - 15:49 Compartilhe





O Chelsea entrou na disputa para contratar a joia ucraniana Mikhailo Mudryk, do Shakhtar Donetsk. Os blues, com isso, passam a disputar pelo jogador com o Arsenal, que há dias atrás, era a equipe mais próxima do jogador ucraniano de 22 anos de idade. Os Gunners chegaram a fazer três propostas, mas agora veem os rivais londrinos.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, dirigentes do Chelsea viajaram até a Polônia, onde a equipe do Shakhtar se concentra desde o início da guerra na Ucrânia, para se reunir com a direção do clube de Donetsk. Os Blues fizeram uma oferta de 100 milhões de euros para contratar o jogador.

A negociação é uma operação relâmpago do Chelsea, enquanto o Arsenal leva meses tentando um acerto verbal com a equipe ucraniana, porém não teve êxito nas três vezes em que tentou contratar o jovem. Caso a negociação se concretize, Mudryuk será o quinto reforço do time londrino na janela de inverno, se juntando a João Félix, Fofana, Badiashile e o ex-Vasco, Andrey Santos.

Na temporada atual, Mudryk tem 18 jogos pelo Shakhtar. Ele marcou 10 gols e assistiu a outros oito.

