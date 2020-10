Chelsea empresta defensor ao Porto Jogador de 21 pode atuar como zagueiro ou lateral-esquerdo e tem vínculo com os Blues até 2025

Se nas principais ligas da Europa a janela de transferências fechou ontem, em Portugal o desfecho das negociações será finalizado hoje. E nesta terça-feira, o Porto anunciou a peça de reposição para a saída do lateral-esquerdo brasileiro, Alex Telles. O atual campeão português acertou com Malang Sarr, do Chelsea, por empréstimo de uma temporada.

O jogador de 21 anos foi contratado até 2025 pelos Blues justamente nessa janela. A negociação não teve custos para o time inglês, já que o contrato de Sarr com o Nice, clube que o revelou, havia expirado. Apesar do acerto, a direção da equipe inglesa já havia informado que a intenção era emprestar o jovem atleta para que ele ganhe mais experiência.

O defensor, que pode atuar como zagueiro e lateral-esquerdo. Na última temporada, Sarr disputou 20 partidas e marcou um gol.

