Chelsea empata com Brighton e estreia em 2020 sem vitória

O Chelsea (4º) não conseguiu estrear em 2020 nesta quarta-feira fora de casa contra o Brighton (13º) com o pé direito e ficou só no empate de 1 a 1 diante dos ‘Seagulls’, depois de ter ficado em vantagem no placar durante a maior parte do jogo, em um duelo da 21ª rodada da Premier League inglesa.

O zagueiro espanhol César Azpilicueta (9) foi o autor do primeiro gol do ano na Premier, depois de aproveitar uma sobra na área do Brighton após um escanteio do Chelsea.

Mas quando o time comandado pelo técnico Frank Lampard caminhava para sua segunda vitória consecutiva, o iraniano Alireza Jahanbakhsh deixou tudo igual (84) com uma bicicleta espetacular.

Levando em conta que o Manchester United (5º) visita nesta quarta-feira o Arsenal (12º), os ‘Blues’ tinham uma boa chance de se distanciar dos ‘Diabos Vermelhos’ na tabela e se firmar na ‘Zona da Champions’.

Mas este ponto deixa o Chelsea com 36 pontos, na quarta posição, cinco acima do United e seis a mais que o Tottenham (6º), que enfrenta o Southampton também nesta quarta.

Já o Brighton segue somando pontos e ocupa o 13º lugar com 24 pontos, depois de vencer no sábado o Bournemouth (17º).

Também nesta quarta-feira o Aston Villa (16º) deixou provisoriamente a zona de rebaixamento ao vencer por 2 a 1 o Burnley (14º) e colocou na degola o West Ham (18º), que voltou a ser comandado pelo técnico David Moyes.

Os ‘Hammers’, que têm uma partida a menos, o duelo com o líder Liverpool que foi adiado quando os ‘Reds’ disputaram (e venceram) o Mundial de Clubes, vão entrar em campo pressionados nesta quarta fora de casa contra o Bournemouth.

Na quinta-feira só haverá uma partida: o Liverpool enfrenta o surpreendente Sheffield United (8º).

— Jogos da 21ª rodada da Premier League (horário de Brasília) e classificação:

– Quarta-feira:

Burnley – Aston Villa 1 – 2

Brighton – Chelsea 1 – 1

Newcastle – Leicester

Watford – Wolverhampton

Southampton – Tottenham

(14h30) West Ham – AFC Bournemouth

Norwich City – Crystal Palace

Manchester City – Everton

(17h00) Arsenal – Manchester United

– Quinta-feira:

(17h00) Liverpool – Sheffield United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 55 19 18 1 0 47 14 33

2. Leicester 42 20 13 3 4 43 19 24

3. Manchester City 41 20 13 2 5 54 23 31

4. Chelsea 36 21 11 3 7 36 29 7

5. Manchester United 31 20 8 7 5 32 23 9

6. Tottenham 30 20 8 6 6 36 29 7

7. Wolverhampton 30 20 7 9 4 29 25 4

8. Sheffield United 29 20 7 8 5 23 19 4

9. Crystal Palace 27 20 7 6 7 18 22 -4

10. Everton 25 20 7 4 9 23 30 -7

11. Newcastle 25 20 7 4 9 20 30 -10

12. Arsenal 24 20 5 9 6 26 30 -4

13. Brighton 24 21 6 6 9 25 29 -4

14. Burnley 24 21 7 3 11 24 34 -10

15. Southampton 22 20 6 4 10 24 38 -14

16. Aston Villa 21 21 6 3 12 27 37 -10

17. AFC Bournemouth 20 20 5 5 10 20 28 -8

18. West Ham 19 19 5 4 10 21 32 -11

19. Watford 16 20 3 7 10 15 33 -18

20. Norwich City 13 20 3 4 13 21 40 -19

