Chelsea elimina Liverpool nas oitavas da Copa da Inglaterra

O Liverpool estendeu sua sequência negativa das últimas semanas para a Copa da Inglaterra e foi eliminado nas oitavas pelo Chelsea (2-0), nesta terça-feira em Londres, com gols do brasileiro Willian (13) e Ross Barkley (64).

Os ‘Reds’ somam três derrotas nos últimos quatro jogos. Eles perderam em Madri para o Atlético no jogo de ida das oitavas da Liga dos Campeões (1-0), depois foram derrotados pelo Watford no domingo (3-0), perdendo sua invencibilidade na Premier League, e foram batidos novamente nesta terça-feira. A única vitória nesta série foi a virada de 3 a 2 contra o West Ham.

Em Stamford Bridge, a equipe comandada pelo técnico alemão Jurgen Klopp se mostrou insegura e muito vulnerável na defesa, principalmente nos contra-ataques, contra um Chelsea que entrou em campo com vários jogadores pouco utilizados no time titular.

Os ‘Blues’ tampouco chegaram para disputar o duelo em seu melhor momento, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, levando em consideração todas as competições que disputa: contra o Tottenham, no dia 22 de fevereiro.

Mas após uma chance inicial do Liverpool, na qual o goleiro espanhol Kepa fez uma grande defesa, o Chelsea foi superior.

Willian soltou uma bomba que o goleiro espanhol Adrian San Miguel, que jogou no lugar de Alisson, não conseguiu segurar. O gol que decretou a vitória veio no segundo tempo quando o meia Ross Barkley avançou, se livrou dos marcadores e disparou da entrada da área, para o delírio da torcida no Stamford Bridge.

