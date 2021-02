Chelsea e Southampton vencem e são os últimos classificados para as quartas da FA Cup

O Chelsea evitou qualquer surpresa e venceu por 1 a 0 em sua visita ao Barnsley (da 2ª divisão), nesta quinta-feira no encerramento das oitavas de final da Copa da Inglaterra (FA Cup). Pouco antes o Southampton garantiu sua vaga ao vencer por 2 a 0 outro time da Premier League, o Wolverhampton.

Esses dois jogos fecharam a lista de times com vaga nas quartas-de-final, depois que Manchester United, Manchester City, Leicester, Everton, Sheffield United e o Bournemouth (time da segunda divisão) se classificaram para essa fase entre terça e quarta-feira.

Este último surpreendeu na terça-feira ao vencer por 2 a 0 em sua visita ao Burnley.

Entre as ilustres vítimas das oitavas-de-final, também se destaca o Tottenham de José Mourinho, que perdeu na quarta-feira num empolgante duelo com o Everton (5-4 após a prorrogação).

O gol da vitória do Chelsea nesta quinta-feira foi marcado por Tammy Abraham (no minuto 64), após um cruzamento de Reece James.

Já a vitória fora de casa do Southampton por 2 a 0 sobre o Wolverhampton, no primeiro jogo do dia, veio com gols de Danny Ings (50) e do escocês Stuart Armstrong (90).

As quartas de final serão disputadas por volta do dia 20 de março.

— Resultados das oitavas de final da Copa da Inglaterra:

– Terça-feira, 9 de fevereiro:

Burnley (D1) – BOURNEMOUTH (D2) 0 – 2

Gols

Bournemouth: San Surridge (21), Junior Stanislas (88, de pênalti)

MANCHESTER UNITED (D1) – West Ham (D1) 1 – 0

Gols:

Manchester United: Scott McTominay (98)

– Quarta-feira, 10 de fevereiro:

Swansea (D2)- MANCHESTER CITY (D1) 1 – 3

Gols:

Swansea: Whittaker (77)

Manchester City: Kyle Walker (30), Raheem Sterling (47), Gabriel Jesus (50)

LEICESTER (D1) – Brighton (D1) 1 – 0

Gol:

Leicester: Kelechi Iheanacho (90+4)

SHEFFIELD UNITED (D1) – Bristol City (D2) 1 – 0

Gol:

Sheffield: Billy Sharp (66 de pênalti)

EVERTON (D1) – Tottenham (D1) 5 – 4

Gols:

Everton: Calvert-Lewin (36), Richarlison (38, 68), Sigurdsson (43 de pênalti), Bernard (97)

Tottenham: Davinson Sánchez (3, 57), Lamela (45+3), Kane (83)

– Quinta-feira, 11 de fevereiro:

Wolverhampton (D1) – SOUTHAMPTON (D1) 0 – 2

Gols:

Southampton: Ings (49), Armstrong (90)

Barnsley (D2) – CHELSEA (D1) 0 – 1

Gol:

Chelsea: Abraham (64)

Obs: equipes em caixa-alta estão classificadas para a fase seguinte

