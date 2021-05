Chelsea e PSG estudam a contratação de Pjanic, do Barcelona Meio-campista chegou nesta temporada ao clube blaugrana após ser trocado pela Juventus por Arthur, mas não conseguiu ter sequência na equipe com Ronald Koeman

Chelsea e Paris Saint-Germain estudam a contratação de Pjanic por empréstimo para a próxima temporada, segundo o “Le10Sport”. O meio-campista de 31 anos tem contrato com os culés até 2024 e não conseguiu ter a sequência esperada com o técnico Ronald Koeman.

O bósnio é admirado por Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino, treinadores do Chelsea e PSG, respectivamente. No entanto, os clubes devem esperar até o final desta temporada e a abertura da janela de transferências para avaliar como irão agir no mercado.

As informações indicam que Pjanic não quer seguir no Camp Nou para permanecer no banco de reservas, como foi em grande parte da campanha do Barça. No entanto, a publicação aponta que o salário do jogador pode ser um problema em futuras negociações.

O atleta está em sua primeira temporada com a camisa blaugrana após ser trocado por Arthur pela Juventus. No entanto, o camisa oito participou de apenas 18 partidas da La Liga, não marcou gols e não deu nenhuma assistência desde que chegou à Catalunha.

