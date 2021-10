Chelsea e Manchester City goleiam pelo Inglês

Mesmo desfalcado de Romelu Lukaku e Timo Werner, o líder Chelsea atropelou o lanterna Norwich City (20º) aplicando uma goleada de 7 a 0, neste sábado, pela 9ª rodada do Campeonato Inglês, na qual o segundo colocado Manchester City venceu o Brighton (4º) por 4 a 1.

Em Londres, com três gols de Mason Mount (nos minutos 8, 85, de pênalti, e 90+1) e os outros marcados por Callum Hudson-Odoï (18), Reece James (42), Ben Chilwell (57) e Max Aarons (62, gol contra), os Blues chegaram aos 22 pontos, enquanto os adversários seguem com apenas dois e sem vitórias após nove partidas na competição, com 23 gols sofridos.

Já o Manchester City segue firme a dois pontos do primeiro colocado por conta de Ilkay Gündogan (no minuto 13), Phil Foden (duas vezes, 28 e 31) e Riyad Mahrez (90+5) que balançaram as redes adversárias, com Alexis Mac Allister descontando para os donos da casa em cobrança de pênalti (81).

— Jogos e resultados da 9ª rodada Campeonato Inglês:

– Sexta-feira:

Arsenal – Aston Villa 3 – 1

– Sábado:

Chelsea – Norwich City 7 – 0

Southampton – Burnley 2 – 2

Everton – Watford 2 – 5

Leeds – Wolverhampton 1 – 1

Crystal Palace – Newcastle 1 – 1

Brighton – Manchester City 1 – 4







– Domingo:

(10h00) Brentford – Leicester

West Ham – Tottenham

(12h30) Manchester United – Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc Dif

1. Chelsea 22 9 7 1 1 23 3 20

2. Manchester City 20 9 6 2 1 20 4 16

3. Liverpool 18 8 5 3 0 22 6 16

4. Brighton 15 9 4 3 2 9 9 0

5. Tottenham 15 8 5 0 3 9 12 -3

6. Manchester United 14 8 4 2 2 16 10 6

7. West Ham 14 8 4 2 2 15 10 5

8. Everton 14 9 4 2 3 15 14 1

9. Arsenal 14 9 4 2 3 10 13 -3

10. Wolverhampton 13 9 4 1 4 9 9 0

11. Brentford 12 8 3 3 2 10 7 3

12. Leicester 11 8 3 2 3 13 14 -1

13. Aston Villa 10 9 3 1 5 13 15 -2

14. Watford 10 9 3 1 5 12 17 -5

15. Crystal Palace 9 9 1 6 2 11 14 -3

16. Southampton 8 9 1 5 3 8 12 -4

17. Leeds 7 9 1 4 4 8 16 -8

18. Burnley 4 9 0 4 5 7 15 -8

19. Newcastle 4 9 0 4 5 11 20 -9

20. Norwich City 2 9 0 2 7 2 23 -21

bds/iga-dr/lca

Saiba mais