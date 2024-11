Chelsea e Arsenal empatam em clássico; United vence antes da chegada de Amorim

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/11/2024 - 16:23 Para compartilhar:

Chelsea (3º) e Arsenal (4º), ambos com 19 pontos, empataram em 1 a 1 neste domingo (10) no clássico londrino que encerrou a 11ª rodada do Campeonato Inglês, que teve a vitória do Manchester United sobre o Leicester por 3 a 0, na despedida do técnico interino Ruud Van Nistelrooy antes da chegada do português Rúben Amorim.

Com o fim da rodada antes da pausa do campeonato para a data Fifa, o grande beneficiado foi o líder Liverpool, que no sábado venceu o Aston VIlla por 2 a 0.

Todos os seus perseguidores tropeçaram, inclusive o Manchester City, que caiu diante do Brighton por 2 a 1 e sofreu sua quarta derrota consecutiva entre todas as competições.

Em Stamford Bridge, o Arsenal abriu o placar no segundo tempo com o atacante brasileiro Gabriel Martinelli (60′), que foi convocado para a Seleção no sábado para substituir o lesionado Rodrygo.

Mas o português Pedro Neto empatou dez minutos depois e estendeu a crise dos ‘Gunners’, que só conseguiram dois pontos em seus últimos quatro jogos (duas derrotas e dois empates).

Já os ‘Blues’ emendam seu segundo empate consecutivo, depois do 1 a 1 com o Manchester United no fim de semana passado.

No primeiro tempo, o Arsenal levou mais perigo. Kai Havertz chegou a mandar a bola para as redes, mas o gol foi anulado por impedimento (33′).

Mas depois do intervalo Martinelli conseguiu marcar, aproveitando vacilo da defesa do Chelsea depois de grande passe do capitão Martin Odegaard, titular pela primeira vez desde agosto.

O retorno do português foi um alívio para o Arsenal, mas não garantiu a vitória da equipe porque Pedro Neto teve espaço suficiente para finalizar e bater o goleiro espanhol David Raya.

– United vence à espera de Amorim –

Mais cedo, o Manchester United venceu o Leicester por 3 a 0, na véspera da chegada do técnico português Rúben Amorim.

Com gols do português Bruno Fernandes (17′), do argentino Alejandro Garnacho (82′) um gol contra do dinamarquês Jannik Vestergaard (38′), o United, comandado pelo interino Ruud van Nistelrooy, não teve problemas conseguir a vitória em Old Traffort.

A ponto de dar as boas-vindas a Amorim, que neste domingo comandará o Sporting de Lisboa pela última vez antes de chegar a Manchester, os ‘Red Devils sobem para a 13ª posição na tabela, com 12 pontos.

O Leicester, por sua vez, fica em 16º com dez pontos, à beira da zona de rebaixamento

Outra equipe que está se mostrando muito irregular nesta temporada é o Tottenham, que voltou a ser derrotado em casa.

Os ‘Spurs’ foram para o intervalo perdendo por 2 a 0, com os gols de Sammie Szmodics (31′) e Liam Delap (43′), e no segundo tempo só conseguiram descontar marcando com o uruguaio Rodrigo Bentancur (69′).

Com o resultado, o Tottenham fica na décima colocação, enquanto o Ipswich Town (17º) consegue sua primeira vitória e sai da zona de rebaixamento.

Já o Nottingham Forest (3º) teve sua sequência de vitórias interrompidas pelo Newcastle (8º), que venceu por 3 a 1 com um de seus gols marcado pelo brasileiro Joelington.

O gol do Forest saiu no primeiro tempo, pelos pés do também brasileiro Murillo.

— Resultados da 11ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Crystal Palace – Fulham 0 – 2

West Ham – Everton 0 – 0

Wolverhampton – Southampton 2 – 0

Brentford – Bournemouth 3 – 2

Brighton – Manchester City 2 – 1

Liverpool – Aston Villa 2 – 0

– Domingo:

Manchester United – Leicester 3 – 0

Nottingham – Newcastle 1 – 3

Tottenham – Ipswich Town 1 – 2

Chelsea – Arsenal 1 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 28 11 9 1 1 21 6 15

2. Manchester City 23 11 7 2 2 22 13 9

3. Chelsea 19 11 5 4 2 21 13 8

4. Arsenal 19 11 5 4 2 18 12 6

5. Nottingham 19 11 5 4 2 15 10 5

6. Brighton 19 11 5 4 2 19 15 4

7. Fulham 18 11 5 3 3 16 13 3

8. Newcastle 18 11 5 3 3 13 11 2

9. Aston Villa 18 11 5 3 3 17 17 0

10. Tottenham 16 11 5 1 5 23 13 10

11. Brentford 16 11 5 1 5 22 22 0

12. Bournemouth 15 11 4 3 4 15 15 0

13. Manchester United 15 11 4 3 4 12 12 0

14. West Ham 12 11 3 3 5 13 19 -6

15. Leicester 10 11 2 4 5 14 21 -7

16. Everton 10 11 2 4 5 10 17 -7

17. Ipswich Town 8 11 1 5 5 12 22 -10

18. Crystal Palace 7 11 1 4 6 8 15 -7

19. Wolverhampton 6 11 1 3 7 16 27 -11

20. Southampton 4 11 1 1 9 7 21 -14

