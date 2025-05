Chelsea derrota o Liverpool no Inglês e mantém chances de buscar vaga na Liga dos Campeões

Motivado pelo objetivo de tentar garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, o Chelsea cumpriu o seu objetivo neste domingo, no Stamford Bridge, e derrotou o Liverpool por 3 a 1, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Inglês.

Campeão antecipado, o time vermelho esteve longe de suas últimas atuações e não conseguiu frear o ímpeto do adversário. O resultado levou a equipe do técnico Enzo Maresca aos mesmos 63 pontos do Newcastle e à quinta colocação do torneio nacional. No topo da tabela, o Liverpool ostenta 82.

Os gols que deram o triunfo ao conjunto azul foram anotados pelo volante Enzo Fernandez e por Jarell Quansah contra na etapa inicial. Na volta do intervalo, Van Dijik descontou para o Liverpool. Praticamente no último lance, Palmer, de pênalti, fez 3 a 1.

As duas equipes voltam a campo pela competição no próximo final de semana. No domingo, o Chelsea desafia o Newcastle no St James Park como visitante. No mesmo dia, o Liverpool vai fazer o clássico da rodada contra o Arsenal no Anfield.

O confronto, que para o Chelsea tinha o peso de um jogo decisivo pelo fato de o time postular uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, começou com bola na rede já aos dois minutos de partida.

Pedro recebeu um bom passe de Palmer na ponta direita e foi preciso ao fazer um cruzamento rasteiro na área do rival. Com oportunismo, Enzo Fernández entrou chutando e abriu o marcador para os anfitriões.

Campeão antecipado, o Liverpool até sentiu o golpe, mas logo voltou a dominar as ações do duelo e chegou a ter 66% de posse de bola, mas foi pouco efetivo em suas ações ofensivas.

Com o jogo concentrado no meio-campo, quem esteve mais perto de movimentar o marcador foi novamente o Chelsea. A equipe azul teve um gol anulado feito por Madueke (por impedimento) e soube controlar a partida para levar a vantagem de 1 a 0 para o intervalo.

No segundo tempo, o Chelsea voltou mais focado em aumentar a vantagem e conseguiu cumprir seu objetivo aos dez minutos. Palmer conduziu a bola pelo lado direito e fez o cruzamento. Jarell Quansah tentou fazer o corte, mas acabou mandando a bola para as próprias redes.

Na base da pressão, o Liverpool ainda conseguiu fazer o seu gol de honra. Van Dijik completou uma bola na área e, de cabeça, fechou o placar da partida em 2 a 1. Mas ainda tinha tempo para mais bola na rede. Aos 49, Caicedo foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Palmer cobrou e deu números finais à partida fazendo 3 a 1.

Confira os resultados dos jogos deste domingo pelo Campeonato Inglês:

Brentford 4 x 3 Manchester United

Brighton 1 x 1 Newcastle

West Ham 1 x 1 Tottenham