Chelsea contrata técnico que foi auxiliar de Guardiola e campeão da 2ª divisão

O Chelsea oficializou nesta segunda-feira a contratação do técnico Enzo Maresca, campeão da segunda divisão inglesa no comando do Leicester City. O novo treinador do clube londrino, que vai substituir o argentino Mauricio Pochettino, já foi auxiliar técnico de Pep Guardiola no Manchester City.

O italiano de 44 anos assinou contrato de cinco anos com o Chelsea, clube que tenta se reerguer no futebol inglesa após seguidas temporadas de pesados investimentos e fraco futebol. Ele vai substituir Pochettino, que falhou na missão de resgatar o time e deixou o clube ao fim a temporada inglesa, há duas semanas.

“Estamos felizes em dar as boas-vindas a Enzo no Chelsea. Ele provou ser um excelente treinador, capaz de entregar resultados impressionantes com um estilo empolgante e fácil de identificar”, declararam os diretores do clube Laurence Stewart e Paul Winstanley, em comunicado.

Maresca se tornou treinador há quatro anos, já com duas passagens pelo Manchester City. Inicialmente, foi técnico do time reserva na temporada 2020-21 e, na temporada 2022-23, atuou como assistente de Guardiola. Entre essas duas passagens, o italiano treinou no Parma, na Itália, e esteve por um ano no Leicester, time que ao título da segunda divisão nesta última temporada europeia.

“Entrar no Chelsea, um dos maiores clubes do mundo, é um sonho para qualquer treinador. É por isso que estou tão entusiasmado com esta oportunidade”, disse ele. “Estou ansioso para trabalhar com um grupo muito talentoso de jogadores e funcionários para desenvolver uma equipe que continue a tradição de sucesso do clube e deixe nossos torcedores orgulhosos.”

Maresca estabeleceu uma boa reputação entre suas equipes por promover um estilo de jogo mais atraente, baseado na posse de bola tão pregada por Guardiola. “Enzo nos impressionou profundamente nas nossas conversas que antecederam sua contratação. Suas ambições e ética de trabalho se alinham com as do clube”, afirmaram Stewart e Winstanley.

O técnico italiano é o quarto a comandar o time londrino desde que o clube foi adquirido pelo empresário americano Todd Boehly e pela Clearlake Capital, em 2022. Antes de Pochettino, lideraram a equipe os técnicos Thomas Tuchel e Graham Potter, todos sem sucesso.