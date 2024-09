Chelsea confirma sua evolução com vitória contundente sobre West Ham (3-0)

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/09/2024 - 12:16 Para compartilhar:

O Chelsea assumiu a vice-liderança provisória da Premier League depois de vencer o West Ham por 3 a 0 em Londres, neste sábado (21), na abertura da 5ª rodada do campeonato inglês.

Depois de algumas temporadas sem rumo e sem grandes resultados, o Chelsea parece finalmente ter encontrado uma forma eficaz de jogar sob o comando do seu novo treinador, o italiano Enzo Maresca.

Graças a dois gols do senegalês Nicolas Jackson no início do jogo (4′ e 18′) e um de Cole Palmer (47′), os ‘Blues’ conquistaram a terceira vitória da temporada e chegam aos 10 pontos, empatados com Arsenal e Newcastle e apenas a dois do líder Manchester City, antes do término da rodada.

Além da classificação, o Chelsea confirma uma melhoria no seu jogo e finalmente parece aproveitar o talento que possui na zona ofensiva.

Situação oposta vive a equipe do West Ham, comandada pelo ex-técnico da seleção espanhola Julen Lopetegui, que continua mostrando muitas falhas na defesa e sofreu nove gols em cinco jogos, registrando apenas uma vitória e ocupando o 14º lugar da classificação provisória, com quatro pontos.

O destaque desta quinta rodada da Premier League será o jogo entre o líder City e o Arsenal, no domingo, no Etihad Stadium, em Manchester.

— Jogos da 5ª rodada do Campeonato Inglês e clasificação:

– Sábado:

West Ham – Chelsea 0 – 3

Liverpool – AFC Bournemouth

Southampton – Ipswich Town

Leicester – Everton

Tottenham – Brentford

Fulham – Newcastle

Aston Villa – Wolverhampton

(13h30) Crystal Palace – Manchester United

– Domingo:

(10h00) Brighton – Nottingham

(12h30) Manchester City – Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 12 4 4 0 0 11 3 8

2. Chelsea 10 5 3 1 1 11 5 6

3. Arsenal 10 4 3 1 0 6 1 5

4. Newcastle 10 4 3 1 0 6 3 3

5. Liverpool 9 4 3 0 1 7 1 6

6. Aston Villa 9 4 3 0 1 7 6 1

7. Brighton 8 4 2 2 0 6 2 4

8. Nottingham 8 4 2 2 0 4 2 2

9. Brentford 6 4 2 0 2 6 6 0

10. Manchester United 6 4 2 0 2 5 5 0

11. AFC Bournemouth 5 4 1 2 1 5 5 0

12. Fulham 5 4 1 2 1 4 4 0

13. Tottenham 4 4 1 1 2 6 4 2

14. West Ham 4 5 1 1 3 5 9 -4

15. Leicester 2 4 0 2 2 5 7 -2

16. Crystal Palace 2 4 0 2 2 4 7 -3

17. Ipswich Town 2 4 0 2 2 2 7 -5

18. Wolverhampton 1 4 0 1 3 4 11 -7

19. Southampton 0 4 0 0 4 1 8 -7

20. Everton 0 4 0 0 4 4 13 -9

