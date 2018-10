Chelsea bate o Southampton, volta a vencer no Inglês e embola briga pela ponta

O Chelsea fez o seu dever neste domingo e venceu pela oitava rodada do Campeonato Inglês. Depois de empatar com o Liverpool na última partida da competição, a equipe londrina visitou o Southampton e não teve maiores dificuldades para triunfar por 3 a 0, embolando a briga pela liderança.

Com o resultado, o Chelsea chegou a 18 pontos, na liderança provisória da tabela, um à frente de Liverpool e Manchester City, que se enfrentam ainda neste domingo. Já o Southampton parou nos cinco pontos, apenas em 16.º, na luta contra o rebaixamento.

Apesar do resultado, quem chegou primeiro neste domingo foi o Southampton. Aos 25 minutos, Bertrand cruzou e Ings perdeu sozinho na pequena área. Faria falta, porque somente quatro minutos mais tarde, o Chelsea abriria o placar. Hojbjerg saiu jogando errado, Barkley tomou no campo de ataque e enfiou para Hazard, que finalizou na saída do goleiro.

A partir daí, o Chelsea administrou o placar na primeira etapa e só foi atacar novamente no segundo tempo. Logo na primeira chegada, o time londrino ampliou. Willian cobrou falta para a área, Giroud emendou de voleio e Barkley apareceu na segunda trave para empurrar para a rede, aos 11.

Com a desvantagem, o Southampton se lançou ao ataque. Aos 33, Redmond arriscou de longe, Kepa desviou e a bola ainda tocou no travessão. Pouco depois, foi a vez de Ings tentar de fora da área, mas o goleiro do Chelsea voltou a aparecer bem para evitar o empate.

O Chelsea tinha espaços no contra-ataque, e só não matou o jogo antes porque Morata perdeu chance incrível quando recebeu sozinho de Hazard, de frente para o gol, e parou em McCarthy. Nos acréscimos, porém, o espanhol não perdoou. Após outro lindo passe de Hazard, ele tocou por cima do goleiro e selou o resultado.

Agora, o Chelsea descansa até o dia 20, quando volta a campo para enfrentar o Manchester United, em Londres. No mesmo dia, o Southampton visita o Bournemouth, também pelo Campeonato Inglês.