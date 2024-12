Chelsea bate Brentford e se aproxima do líder Liverpool no Inglês; Tottenham goleia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/12/2024 - 18:02 Para compartilhar:

Em seu melhor momento no ano, o Chelsea alcançou a sétima vitória consecutiva na temporada europeia ao superar o Brentford por 2 a 1, neste domingo, diante de sua torcida. O triunfo fez a equipe londrina se aproximar do líder Liverpool na tabela do Campeonato Inglês. Em outro jogo da rodada, o Tottenham aplicou 5 a 0 no Southampton.

O vice-líder Chelsea chegou aos 34 pontos, apenas dois atrás do primeiro colocado. O Liverpool, contudo, tem um jogo a menos na tabela. Além disso, o time de Londres abriu quatro pontos de vantagem sobre o rival Arsenal, outro candidato ao título, na terceira colocação. Já o Brentford é o 11º, com 23 pontos.

Em grande fase, o Chelsea demorou para se impor em campo no primeiro tempo. Até os 30 minutos, a equipe visitante fazia um duelo parelho. Até que os anfitriões passaram a passar mais tempo no campo de ataque, na base da pressão. Do outro lado, o Brentford esbanjava organização e disciplina tática.

A defesa visitante se segurou bem até os 42 minutos, quando o placar foi alterado pela primeira vez, com gol de Cucurella. Após cruzamento da direita, na área, o espanhol veio de trás, surpreendendo os marcadores, e cabeceou para as redes.

O segundo tempo foi ainda mais equilibrado. Na metade da etapa, o Brentford chegou a ser melhor em campo, com seguidas chances de gol, incluindo uma bola no travessão. A torcida do Chelsea só se acalmou aos 34, quando uma roubada de bola na defesa gerou o segundo gol, marcado por Nicolas Jackson, num rápido contra-ataque.

O Brentford, contudo, não desanimou e continuou se arriscando no ataque. Aos 45, Mbeumo mandou para as redes e descontou para os visitantes. Nos acréscimos, o time visitante impôs pressão e esteve perto de buscar o empate. O Chelsea se defendeu bem e assegurou o novo triunfo.

TOTTENHAM ATROPELA

Em outro jogo do dia que encerrou a rodada do Inglês, o Tottenham não tomou conhecimento do Southampton e aplicou 5 a 0, sendo que todos os gols foram marcados ainda no primeiro tempo, fora de casa. Antes do intervalo, torcedores do time anfitrião já deixavam o St Mary’s Stadium.

Maddison foi o destaque da partida, com dois gols. Son, Kulusevski e Sarr anotaram os demais gols do confronto, que deixou o Tottenham na metade superior da tabela. O time de Londres ocupa o 10º lugar, com 23 pontos. O Southampton é o lanterna, com apenas cinco pontos.