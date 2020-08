Chelsea assina com o zagueiro Xavier Mbuyamba, ex-Barcelona Clube londrino acerta a contratação de zagueiro holandês, de apenas 18 anos, por três temporadas. Ele já é comparado a Virgil Van Dijk e teve passagem pela equipe catalã

Em busca de reforçar sua equipe para a próxima temporada, o Chelsea segue mapeando o mercado de olho em bons nomes para fortalecer sua equipe. Com isso, o time londrino anunciou a contratação do zagueiro holandês Xavier Mbuyamba, ex-Barcelona, por três temporadas.

O jovem, de apenas 18 anos, assinou a custo zero após se desligar do Barcelona, e é comparado a Virgil Van Dijk, do Liverpool. Ele é visto como uma das joias holandesas com muito futuro na nova geração do futebol do país, que busca retornar à uma Copa do Mundo, após ficar de fora do último Mundial, na Rússia. Ele é bastante elogiado por seu vigor físico e bom posicionamento defensivo.

No primeiro momento, ele incorporará o time principal dos Blues, e segundo seu agente, Carlos Barros, em pouco tempo conquistará a titularidade do time comandando pelo inglês Frank Lampard, que busca voos mais altos na próxima temporada.

– Estou convencido de que Lampard contará com ele porque ele já demonstrou que não tem medo de lançar novos jogadores. o clube tem um projeto muito ambicioso para ele – comentou Barros.

