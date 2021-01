Chelsea anuncia Thomas Tuchel como novo treinador Após demissão de Frank Lampard, equipe londrina anuncia contratação de ex-treinador do Paris Saint-Germain

Após anunciar a demissão de Frank Lampard nesta última segunda-feira, o Chelsea publicou hoje em seu site oficial uma nota divulgando a contratação do treinador Thomas Tuchel, que havia sido demitido do Paris Saint-Germain. O alemão assina contrato de dois anos e meio com o clube inglês.

Thomas Tuchel estava sendo especulado em equipes desde a sua saída do PSG, em dezembro de 2020. Com as críticas à Ole Gunnar Solskjaer, o alemão chegou a ser especulado no Manchester United, mas seu destino entrelaçou com a demissão de Frank Lampard nesta terça-feira, e agora Tuchel está de mudança para Londres.

Aos 47 anos, Thomas Tuchel soma não só experiência em sua passagem por Paris, mas também pelo Borussia Dortmund. No Chelsea, o alemão terá a chance de treinar novamente Thiago Silva, seu zagueiro no PSG, e Pulisic, uma promessa de seu Dortmund.

Na nona colocação do Campeonato Inglês, o Chelsea optou por não dar mais tempo ao seu treinador e ídolo, Frank Lampard. Após uma série de contratações, havia a esperança de resultados melhores, e a direção acredita que Thomas Tuchel possa dar esta garantia.

Com uma performance muito aquém do esperado, o Chelsea enfrenta nesta quarta-feira o Wolverhampton, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, às 15h (de Brasília). Thomas Tuchel estará como comandante de seu primeiro treino do Chelsea nesta tarde.

