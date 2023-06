Chelsea anuncia contratação do atacante francês Christopher Nkunku

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/06/2023 - 11:40 Compartilhe

O Chelsea anunciou nesta terça-feira (20) a contratação do atacante francês Christopher Nkunku, de 25 anos, que estava no RB Leipzig da Alemanha.

“Um grande esforço foi feito para que eu viesse ao clube. Estou ansioso para me reunir com meu novo treinador, também com meus companheiros, e mostrar aos torcedores do Chelsea o que posso fazer em campo”, declarou Nkunku em comunicado dos ‘Blues’.

O jogador chega ao clube londrino assinando um contrato de seis temporadas, a partir de 1º de julho.

Segundo a imprensa especializada, o Chelsea pagará ao RB Leipzig 60 milhões de euros (R$ 313 na cotação atual) pela transferência.

Nkunku, que além de atacante pode atuar como meia, vem de duas temporadas com o Leipzig, onde chegou em 2019 vindo do Paris Saint-Germain. No clube alemão, marcou 35 gols entre todas as competições na temporada 2021/2022 e 23 em 2022/2023.

No ano passado, três dias antes da abertura da Copa do Mundo do Catar, ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante treino da seleção francesa e acabou fora do torneio.

Mesmo três meses afastado, Nkunku terminou a temporada como artilheiro do Campeonato Alemão com 16 gols, ao lado do atacante Niclas Füllkrug, do Werder Bremen.

“Christopher provou nas últimas temporadas que é um dos melhores jogadores ofensivos da Europa e vai trazer sua qualidade, criatividade e versatilidade para nossa equipe”, destacaram Laurence Stewart e Paul Winstanley, diretores esportivos do Chelsea.

Três vezes campeão francês pelo PSG, Nkunku venceu a Copa da Alemanha em 2022 e 2023 com o Leipzig e foi vice-campeão da Bundesliga em 2021.

