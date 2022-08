Chelsea anuncia contratação de promessa do futebol inglês

Dois dias após anunciar a contratação do meia Carney Chukwuemeka, de 18 anos, o Chelsea oficializou a transferência do jovem nesta quinta-feira (04). Conforme a imprensa local, o negócio pela promessa inglesa, que estava no Aston Villa, gira em torno de £ 20 milhões (cerca de R$ 128,3 milhões). O jogador assinou com os Blues até 2028.

“Tem sido bastante agitado, mas não consegui tirar o Chelsea da cabeça nos últimos dias, então estou feliz e aliviado por tudo ter acabado. Estou muito animado e mal posso esperar para entrar em campo, conhecer todos os jogadores e tentar ganhar jogos e troféus com o Chelsea”, disse Carney, aos canais oficial do clube.

Chukwuemeka tinha contrato com o Aston Villa até junho de 2023 e preferiu não renovar. Em sua primeira temporada como profissional, em 2021/22, o meia disputou 14 jogos e se tornou o jogador mais jovem da história dos Lions a marcar um gol no Campeonato Inglês, quando anotou um tento na vitória por 2 a 0 sobre o Norwich.

Aston Villa and Chelsea can confirm that the clubs have reached an agreement for the permanent transfer of Carney Chukwuemeka.

The 18-year-old has been given permission to travel to London to discuss both personal terms and undergo a medical.

