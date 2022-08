Chelsea acerta contratação do lateral Cucurella, revelado pelo Barcelona

Da Redação 05/08/2022 - 12:02 Compartilhe

Nesta sexta-feira (05), o Chelsea anunciou a contratação do lateral-esquerdo Marc Cucurella. Revelado pelo Barcelona, o jogador estava no Brighton e assinou contrato de seis temporadas com os Blues.

“Estou muito feliz. É uma grande oportunidade para mim chegar a dos melhores clubes do mundo. Vou trabalhar duro para ser feliz aqui e ajudar o time”, disse Cucurella, aos canais oficiais do clube.

Conforme o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, o Chelsea vai desembolsar 55 milhões de libras mais outros sete milhões de libras em bônus pelo jogador.