Cheio? Com novos reforços, Botafogo chega a oito volantes no elenco Luís Oyama e Barreto, que tem praticamente tudo certo para assinar com o Alvinegro, encorpam ainda mais o setor da equipe comandada por Marcelo Chamusca

Se o Botafogo está no mercado em busca de contratações para encorpar o elenco visando a disputa da Série B, um setor já está cheio: o meio-campo. Com as chegadas de Luís Oyama e Barreto, que possui situação praticamente certa para defender o clube, o Alvinegro chegou a oito volantes no elenco.

+ Ronald supera adaptação e vira boa arma ofensiva do Botafogo



Atualmente, o treinador Marcelo Chamusca tem Luís Oyama, Romildo, Kayque, Pedro Castro, Rickson, Matheus Frizzo, Ricardinho e o próprio Barreto, que deve ser anunciado ainda esta semana, como opções.

O técnico, contudo, ainda não achou a parceria ideal entre todos esses nomes. Sem considerar, obviamente, Luís Oyama e Barreto – que ainda não tiveram condições de estrear pelo Botafogo -, Chamusca fez muitas combinações no que diz respeito à tríade que formou o meio-campo da equipe.

E MAIS:

Nos últimos jogos, o técnico repetiu a formação do meio-campo duas vezes seguidas: Romildo, Ricardinho e Pedro Castro. O trio, porém, não ficou mais de 60 minutos juntos na mesma partida – os dois primeiros foram substituídos no decorrer dos dois duelos.

De todos os citados, Pedro Castro foi o único que terminou as oportunidades que iniciou. Ricardinho foi o primeiro a sair da partida nas duas vezes, com Romildo acompanhando minutos depois.

Durante a fase inicial do Campeonato Carioca, Rickson e Matheus Frizzo – que chegou a atuar pelos lados do campo – também receberam chances como titulares, mas a dupla, desde o segundo jogo da final da Taça Rio, não retornou ao onze inicial do Alvinegro.

Seja o perfil mais ofensivo, equilibrado ou defensivo, Marcelo Chamusca tem várias opções para formar o meio-campo do Botafogo para a disputa da Série B. A diretoria do Alvinegro, por ora, parou as buscas por contratações para esta posição.

E MAIS:

Veja também