Chegou o 9! Palmeiras anuncia a contratação de Miguel Merentiel, do Defensa y Justicia Verdão usou seu perfil no Twitter para fazer suspense antes de divulgar a contratação em definitivo do centroavante que estava jogando pelo clube argentino

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira a contratação do centroavante Miguel Merentiel, uruguaio de 26 anos que estava no Defensa y Justicia, da Argentina. O reforço chega em definitivo com contrato até 30 de junho de 2026, mas poderá ser inscrito apenas a partir do dia 18 de julho, quando abre a janela de transferências.





GALERIA

> Relembre a invencibilidade fora de casa do Palmeiras na Liberta

TABELA

> Veja classificação e simulador da LIbertadores-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!



Após ser aprovado nos exames médicos, o atleta já conheceu o centro de excelência e os novos companheiros e também falou de forma exclusiva com o site oficial do clube sobre a emoção.

– A verdade é que é algo inexplicável e impressionante. Estou muito feliz por estar no atual bicampeão da América. Vou aproveitar da melhor maneira e dar tudo por essa equipe. Para a minha carreira, é algo enorme, passei de um time rival para o maior da América do Sul. Vou viver isso da melhor maneira, vou me entregar ao máximo por esse clube – afirmou o atacante.

Natural de Paysandú, cidade situada na fronteira com a Argentina, Merentiel foi formado na base do Peñarol-URU. Passou pelo El Tanque Sisley-URU antes de ir para a Espanha, onde defendeu Lorca-ESP e Valencia Mestalla-ESP. Chegou ao futebol argentino em 2018 para jogar pelo Godoy Cruz-ARG.

Nas últimas três temporadas, Merentiel vestiu a camisa do Defensa y Justicia-ARG, clube pelo qual se sagrou campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana de 2020. Pelo time portenho, o centroavante de 1,76m marcou 27 gols em 79 partidas. O uruguaio enfrentou o Verdão tanto pelo Godoy Cruz-ARG quanto pelo Defensa y Justicia-ARG.

– O Palmeiras é um time muito forte em âmbito local e internacional. Nós sofremos muito, é uma equipe impressionante – disse o uruguaio, que comentou também sobre o triunfo épico do Alviverde em Montevidéu, na final da Libertadores da temporada passada:

– O povo uruguaio viveu aquilo de maneira muito forte, eu acompanhei muito a final. A atmosfera foi impressionante e o título do Palmeiras foi algo extraordinário – concluiu.

E MAIS: