Edição Da Semana

A negociação para levar o atacante David do Internacional para o São Paulo vai ficando cada vez mais difícil. Em entrevista à ‘ESPN‘, o diretor de futebol tricolor, Carlos Belmonte, revelou que os esforços para levar o jogador ao Morumbi são grandes. Mas que as tratativas com os gaúchos vão se complicando cada vez mais.

– O David é um pedido do Rogério (Ceni), que já trabalhou com ele no Cruzeiro, depois no Fortaleza, mas a gente tem as nossas possibilidades. Chegamos no nosso limite em relação ao Internacional, que tem todo o direito de fazer a pedida que quiser para o atleta, que é deles. Fizemos o que é dentro das nossas possibilidades. A proposta está na mesa – disse.

Para piorar ainda mais o cenário ao clube do Morumbi, um concorrente apareceu. O Bragantino apareceu e teria feito proposta oficial ao Colorado para ter David em definitivo. Segundo a imprensa gaúcha, o negócio poderia superar R$ 10 milhões.

Xodó do treinador dos tempos de Cruzeiro e Fortaleza, o jogador é tido como imprescindível para os planos de Ceni neste ano. Seja por ser fá de seu estilo de jogo, seja pela polivalência. Centroavante de origem, ele pode fazer as pontas quando necessário.

Nos corredores do Morumbi, o sentimento é de que o negócio aconteceria mais fácil. O atacante tem 38 jogos no último ano pelo clube gaúcho, com apenas dois gols marcados. Não vai às redes desde junho.

Mas o Tricolor encontrou resistência. E por motivos extracampo. Há mágoas internas no Inter. Primeiro pelo fato do São Paulo ter atravessado as negociações por Nikão no início do ano passado. O Colorado tinha tudo acertado com o ex-Athletico-PR, hoje já emprestado ao Cruzeiro.





Depois, o Inter tinha esperanças de que o São Paulo lhe ajudaria a chegar a um acordo com o meia Igor Gomes, que acabou acertando o seu futuro com o Atlético-MG.

Diante disso, o Colorado resolveu endurecer as coisas para o Tricolor. Além do pagamento integral dos salários de David, o clube exige também o pagamento de um valor para a liberação do jogador por empréstimo de uma temporada, como querem os paulistas.

O São Paulo chegou a encerrar as conversas na última semana, por não concordar com as condições. Mas há uma insistência de Ceni com o nome do atleta e uma carência no elenco. Das 12 saídas confirmadas para esta temporada do elenco do ano passado, estão os centroavantes Éder e Bustos, o que deixa o clube sem opções para a reserva de Calleri, sem contar com as opções vindas de Cotia, como Maioli.

Motivos que manterão o Tricolor no mercado, justamente atrás dessa opção para a reserva de Calleri.

– Se não for o David, essa é uma posição que a gente acha que precisa de mais um atacante, um atacante com força porque a gente tem Calleri. Apesar de o David não ser centroavante, o Rogério colocou que na eventualidade da saída ou da ausência do Calleri, ele conseguiria adaptar o nosso formato de jogo com o David mais à frente. O David é, sim, um desejo da gente, mas se não der, achamos que precisamos de mais um centroavante, com as características parecidas com às do Calleri, um jogador que segura muito a bola, que retém, que dá tempo dos nossos jogadores se adaptarem – completou Belmonte.

