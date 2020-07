Chegam ao fim voos de certificação do Boeing 737 MAX

A agência de aviação civil dos Estados Unidos (FAA) encerrou nesta quarta-feira (1) a série de voos de certificação do Boeing 737 MAX, uma etapa crucial para a sobrevivência da fabricante de aviões, que deixou de operar em março de 2019 após duas catástrofes aéreas, informaram as autoridades.

“A FAA e a Boeing concluíram hoje os voos de teste de certificação no Boeing 737 MAX. Durante três dias de testes nesta semana, pilotos e engenheiros da FAA avaliaram as modificações da Boeing no sistema de controles automatizados de voo”, segundo um comunicado da agência.

A FAA será responsável por dar ou não o aval para o 737 MAX voar novamente.

Dois acidentes envolvendo esse modelo, em que 346 pessoas morreram, levaram o seu uso a ser suspenso.

O avião iniciou os voos de certificação na segunda-feira no Boeing Field, perto de Seattle, o berço da fabricante americana.

A FAA não deu detalhes sobre como foram os testes, mas insistiu que a proibição de voos só será revogada quando os especialistas em segurança da agência “tiverem certeza de que o avião atende aos critérios de certificação”.

Durante a investigação pós-acidente do 737 MAX, a agência foi acusada de conluio com equipamentos da Boeing, o que poderia ter levado a uma certificação muito rápida do avião e seu sistema de estabilização, o MCAS.

Esse programa foi identificado como o responsável pelos acidentes da companhia aérea indonésia Lion Air, em outubro de 2018, e da Ethiopian Airlines, em março de 2019.

A Boeing trabalha há meses para devolver seu modelo de médio porte, cujas vendas representavam sua principal fonte de receita antes da crise, mas a FAA detalhou meia dúzia de condições a mais para obter uma possível certificação.

No final de abril, a empresa anunciou o corte de 10% de sua força de trabalho, cerca de 16.000 empregos.

A agência de classificação de crédito S&P rebaixou a nota da Boeing de A para BBB, colocando-a um nível na categoria especulativa.

