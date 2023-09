Chegam ao Catar cinco ex-presos americanos soltos pelo Irã

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/09/2023 - 12:02 Compartilhe

Cinco ex-prisioneiros americanos no Irã chegaram a Doha, nesta segunda-feira (18), procedentes de Teerã, graças à aplicação de um acordo de troca de presos com os Estados Unidos concluído com a mediação do Catar, observou um repórter da AFP.

Após a transferência de fundos iranianos congelados na Coreia do Sul no valor de US$ 6 bilhões (R$ 29,1 bilhões na cotação atual), o avião do Catar aterrissou na pista do Aeroporto Internacional de Doha com os beneficiados, por volta das 11h40 (horário de Brasília).

