Chegadas de voos internacionais no Brasil crescem 8% em 2018, estima Embratur

O Brasil registrou quase 64 mil voos internacionais ao longo de 2018, o que corresponde um aumento de 8% em relação ao observado no ano passado, segundo dados levantados pela Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) a partir de informações fornecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e companhias aéreas.

Entre as cidades que mais receberam voos internacionais, Curitiba (PR) aparece em primeiro lugar da lista, com aumento de 61% em relação a 2017.

Já nos últimos oito anos, a Embratur calcula que a quantidade de voos internacionais tenha crescido 29%, de 49.557 em 2010 para 63.788 de 2018.

Na avaliação da presidente da estatal, Teté Bezerra, as medidas adotadas pelo governo brasileiro no setor aéreo, como a liberação de até 100% de participação estrangeira nas empresas aéreas nacionais, representam um avanço para o turismo e, principalmente, para o desenvolvimento econômico brasileiro.

“O aumento expressivo da conectividade aérea é um dos principais fatores de crescimento no número de turistas internacionais no Brasil. Com mais opções de voos e criação de novas rotas mais estrangeiros virão ao País movimentar nossa economia e, consequentemente, geração de emprego e renda”, diz.