A um mês e meio do fim do ano, a chegada de imigrantes ao arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, próximo à costa africana, superou em 2023 o recorde de 2006, segundo números oficiais divulgados nesta quinta-feira (16).

Entre 1º de janeiro e 15 de novembro, 32.436 imigrantes chegaram a estas ilhas espanholas perto do noroeste da África, em comparação com 31.678 em todo o ano de 2006, segundo um relatório quinzenal do Ministério do Interior.

