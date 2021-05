Chegada de corpo de MC Kevin em cemitério causa aglomeração em São Paulo

O corpo do funkeiro MC Kevin chegou por volta das 9h40 desta terça-feira (18) ao Cemitério Parque dos Pinheiros, em São Paulo. O cantor morreu após cair do 5º andar de um prédio no Rio de Janeiro no último domingo (16). Informações da Rede Globo afirmaram que o sepultamento foi adiantado das 11h30 para as 10h50.

O cortejo fúnebre partiu da quadra da escola de samba Vila Maria causou aglomeração no local, juntando fãs, amigos e familiares de MC Kevin. Em entrevista à RecordTV, a administração do cemitério disse que tentou conter o grande número de pessoas, mas não conseguiu barrar a entrada de todos que acompanhavam o corpo o artista.

