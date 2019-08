Chegada de barco sustentável de Greta Thunberg sofre atraso

ROMA, 27 AGO (ANSA) – O veleiro sustentável no qual a jovem ativista sueca Greta Thunberg viaja para os Estados Unidos deve atracar em Nova York apenas na próxima quarta-feira (28) ou um dia depois, em decorrência das condições climáticas adversas.

A nova data foi informada pela adolescente em suas redes sociais, onde atualiza seu diário de bordo. A previsão inicial para o desembarque era hoje (27), conforme publicação no Twitter de Greta. “Mar agitado no sul da Nova Escócia (Canadá). Mas as condições (de navegação), se aproximando de Nova York, serão mais lentas do que o esperado”, escreveu ela posteriormente, prometendo uma atualização ao se aproximar da costa. A ativista cruzará o Atlântico depois de cerca de 14 dias navegando a bordo do veleiro “Malizia II”, de Pierre Casiraghi, para participar da cúpula da ONU sobre Ação Climática, prevista para 23 de setembro. Com 16 anos, Greta iniciou sua viagem no porto de Plymouth, no sul da Inglaterra, no dia 13 de agosto. Ela se recusou a fazer o trajeto de avião por causa das emissões de carbono. (ANSA)

