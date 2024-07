Chega ao fim relacionamento de Letícia Colin e Michel Melamed após nove anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2024 - 14:25 Para compartilhar:

Letícia Colin, 34 anos, e Michel Melamed, 48, não são mais um casal. Os atores, que são pais de Uri, de 4 anos, se separaram após nove anos de relacionamento. A informação foi inicialmente divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal carioca O Globo, e confirmada pelo site da revista Quem na manhã deste sábado, 13.

Mesmo separados, os artistas mantêm projetos profissionais juntos, além de uma relação amistosa.

Segundo publicação no site, a união teria chegado ao fim há alguns meses. Letícia e Michel seguem trabalhando na adaptação para o cinema da peça Um filme argentino.

Os artistas se conheceram quando o ator e diretor chamou a atriz para participar de uma edição do “Bipolar Show”.

Após confirmação da separação, vídeo com história do primeiro encontro de Colin e Melamed voltou a viralizar.

Com apresentação da atriz no programa voltou a viralizar.

“Letícia Colin e Michel Melamed se separaram e só consigo pensar nesse vídeo em que eles se apaixonam”, escreveu um internauta ao publicar o vídeo no “x”, antigo Twitter.

No ano passado, quando participaram do “Sobre Nós Dois” (GNT), comandado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, eles contaram como se conheceram, em 2015, mesmo ano em que começaram a namorar.

No bate-papo, Letícia disse que foi convidada do “Bipolar Show”, que tinha Melamed como criador, diretor e apresentador. Eles revelaram que o primeiro beijo dos dois aconteceu logo depois da gravação.

“Ele me chamou pra fazer programa dele, ‘Bipolar Show’. Cheguei e tinha medo, vi aquele homem alto, muito inteligente, achei que ele seria chato. Ele abriu a boca e eu: ‘hmm, ele é legal, bonito'”, relembra Letícia.

“O programa terminou, eu estava calçando meu sapato, ele sentou do meu lado, veio se aproximando em slow motion [câmera lenta], se aproximando do meu rosto assim [e a beijou]. ‘O beijo é bom, e agora?! Ele é muito louco, mas talvez ele seja um pouco louco’. Uma semana depois ele me ligou. ‘E aí, vamos nos ver de novo?””, completou a atriz.

Letícia Colin e Michel Melamed se separaram e só consigo pensar nesse vídeo em que eles se apaixonam, mano a gente assistindo a paixão acontecer, é lindo 🥹🥺 pic.twitter.com/a0Ebk313MW — o cara das brusinhas (@orenansoueu) July 13, 2024

nunca pensei que leria uma notícia intitulada como “após 9 anos de relacionamento, chega ao fim o casamento de letícia colin e michel melamed” eu não aceito eu não vou aceitar é tudo mentira me diz que é mentira pic.twitter.com/laOyAPoaa8 — rika (@salreiner) July 13, 2024