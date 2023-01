Chega ao fim o relacionamento de Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, e cantor Silva

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/01/2023 - 1:44 Compartilhe

Foi confirmado, na última quinta-feira (12), o rompimento do dermatologista Thales Bretascom o cantor Silva. O casal havia assumido a relação publicamente em setembro de 2022, durante o Rock in Rio — 1 ano e 6 meses após a morte de Paulo Gustavo, marido do médico.





A informação foi confirmada pelas assessorias do casal à coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. Segundo a jornalista, o relacionamento chegou ao fim durante a viagem que ambos fizeram para Fernando de Noronha, com amigos, nos primeiros dias do ano.

Em publicações da mesma viagem, Bretas chegou a rebater críticas de seguidores que alegavam ser “cedo demais” para assumir um novo namoro. O motivo do término não foi revelado.

+ Após ser criticado por ter novo namorado, viúvo de Paulo Gustavo se defende: ‘Posto quando eu quero’





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias