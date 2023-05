Chega ao fim o relacionamento de Karoline Lima e Gui Araújo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/05/2023 - 4:59 Compartilhe

Chegou ao fim, após três meses, o namoro de Karoline Lima e Gui Araújo. Os dois haviam assumido o relacionamento nas redes sociais em fevereiro.

A influenciadora, que também é ex do jogador Éder Militão, excluiu as fotos com o empresário de seu Instagram e se pronunciou acerca do término.

“Sim, estou solteira, eu e o Guilherme terminamos […] Dessa vez não existe drama, não existe traição, mentira, nada. A gente simplesmente não está mais juntos. Eu estou solteira e não precisa se tornar uma novela mexicana isso tudo. Simplesmente não funcionou e vida que segue”, declarou, nos stories da rede social.

Ambos possuem histórico de relacionamentos conturbados. Após engravidar, Karoline foi processada pelo jogador do Real Madrid, que alegou ter sido “pego de surpresa” por sua gestação e pediu à Justiça para pagar um valor fixo de pensão de cinco salários mínimos à pequena Cecília (10 meses).

Gui, por sua vez, já se envolveu com influenciadoras como Gabi Brandt e Duda Reis. Pela primeira, ele já foi acusado de atitudes abusivas, como ameaças e traições, em um relacionamento que terminou em 2018.

