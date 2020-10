Chega ao fim o namoro de Monique Evans com DJ, segundo colunista

Monique Evans, de 64 anos, é a nova solteira da praça. Segundo informações do colunista Bruno Tálamo, do programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, a apresentadora terminou seu namoro de seis anos com a DJ Cacá Werneck.

Ainda de acordo com Tálamo, o relacionamento teria chegado ao fim por culpa da filha de Monique, Bárbara Evans, que não se dá bem com Cacá e teria sido a pivô da separação.

Vale ressaltar que na última terça-feira (06), a influenciadora usou rede social para responder algumas dúvidas de seus seguidores e falou sobre o namoro da mãe.

“O que você pensa sobre a opção sexual da sua mãe?”, questionou um seguidor. Bárbara respondeu: “Gente, não importa idade, não importa gênero, não importa nada. O que importa a nossa felicidade, o que importa é a gente ter amor aqui dentro e amor para passar amor para os outros. Mais amor sempre”.

Até o momento, Evans não se manifestou sobre o caso.

