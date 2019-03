Chega ao fim o casamento de Pedro Scooby e Luana Piovanni

O casamento da atriz Luana Piovanni com o surfista Pedro Scooby chegou ao fim pela segunda vez, de acordo com informações do UOL e confirmado pela assessoria da global.

O agora ex-casal havia reatado o relacionado em novembro de 2016. Eles são pais de três filhos: Dom e os gêmeos Bem e Liz.

Luana e Pedro ficaram juntos por cerca de cinco anos.