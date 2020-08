Chega ao fim namoro de Thaynara OG e Gustavo Mioto

O namoro entre a influenciadora digital Thaynara OG e o cantor Gustavo Mioto chegou ao fim mais uma vez, de acordo com informações da Quem e confirmada pela assessoria da apresentadora.

“De fato não estamos mais juntos e acho que, assim como outros casais, damos algumas chances ao nosso relacionamento e, depois de tentar algumas vezes, chegamos ao ponto de reconhecer que a melhor decisão é cada um seguir o seu caminho.m Respeito muito a história que vivi com ele. Além disso, tenho carinho e torcida por ele e por toda família que sempre me tratou bem. Vida que segue, agora quero focar na minha estreia de amanhã do TVZ e seguir novos projetos”, disse a apresentadora à Quem.

