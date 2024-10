Chega ao fim casamento Heloisa Périssé e Mauro Farias após 22 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2024 - 9:19 Para compartilhar:

Heloisa Périssé e Mauro Farias não formam mais um casal. A atriz anunciou que se separou do diretor, com quem estava casada desde 2002. A humorista já tinha revelado outras separações do então marido ao longo dos 22 anos de relação.

A informação sobre o rompimento foi dada pela jornalista Anna Luiza Santiago, do jornal “O Globo”. Em entrevista anterior à coluna, a artista já havia falado sobre as crises conjugais do então casal.

“Eu disse que sou apaixonada hoje, mas amanhã posso odiar (risos). Eu já me separei do meu marido mais de 20 vezes. Somos casados há 22 anos e já nos separamos 22 mil vezes. Teve uma época em que cansamos de separar e falamos: ‘Chega, vamos nos dar bem’. A partir dali, rolou total. Até os dez anos de casamento, foram dez anos bem…”, soltou ela, na época.

+ Cacau Protásio anuncia separação de Janderson Pires após 12 anos

Heloisa Périssé e Mauro Farias são pais de Antônia Farias, a cantora Tonton, de 18 anos. A artista também é mãe da atriz Luísa Périssé, fruto de seu antigo relacionamento com Lug de Paula, o Seu Boneco.

Durante participação no “Mais Você” em 2023, Heloisa ainda contou que a relação com Mauro Farias serviu de inspiração para um espetáculo.

“Digo que nosso começo foi bíblico, no começo tudo era trevas, mas a bíblia falava que pairava o espírito de Deus, e Deus é amor e havia amor ali. A roda era quadrada e de tanto girar ficou redonda. Fiz a peça para a gente E Foram Quase Felizes Para Sempre, uma história ao contrário de um casal que desiste de se separar.”