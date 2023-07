Chega ao fim casamento de Ariana Grande e Dalton Gomez, afirma revista 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2023 - 14:22 Compartilhe

A cantora americana Ariana Grande está solteira novamente. É o que garante a revista People, em publicação recente.

A artista e o corretor de imóveis de luxo Dalton Gomez teriam colocado fim ao casamento de dois anos.

De acordo com a revista, fontes teriam informado que eles se separaram no início do ano, porém mantiveram o término do relacionamento em sigilo.

A notícia do término foi revelada em primeira mão pelo site TMZ.

A cantora foi vista sem a aliança de casamento no último final de semana, quando esteve presente em um torneio de tênis na Inglaterra.

Antes, em agosto de 2022, Ariana Grande também foi flagrada sem a aliança. Na ocasião, ela afirmou ter mandado a peça para limpar em uma joalheria e, portanto, não significava divórcio.

Ariana e Dalton estavam juntos há mais de três anos.

O casamento aconteceu em 2021, apenas 11 meses após o início do namoro, em uma cerimônia íntima, na Califórnia, com a presença de 20 convidados.

