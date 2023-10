Chega à Venezuela primeiro voo dos EUA com migrantes após acordo entre Biden e Maduro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/10/2023 - 18:57 Para compartilhar:

Um avião americano pousou nesta quarta-feira (18) na Venezuela com 130 migrantes deportados após um acordo entre os governos de Joe Biden e Nicolás Maduro, apesar de os Estados Unidos não reconhecerem o venezuelano como presidente.

A aeronave chegou ao aeroporto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que serve Caracas, após as 16h30 locais (17h30 de Brasília), após sair de Harlingen, Texas, com escala em Miami para abastecimento.

“A missão à Venezuela foi concluída com sucesso”, indicou a polícia migratória americana, ICE, em mensagem a jornalistas.

Com pés e mãos algemados, os migrantes foram colocados em um avião de madrugada no pequeno aeroporto de Harlingen, perto da fronteira com o México, verificou a equipe da AFP.

Os passageiros, mulheres e homens adultos, não fazem parte de nenhum grupo familiar, segundo a ICE.

“Aqui viajam desde aqueles que acabam de entrar ilegalmente em nossas fronteiras até aqueles que ficaram por um tempo no país e cometeram atos criminosos”, explicou Corey Price, diretor associado da ICE, em Harlingen.

No aeroporto de Caracas, havia uma forte presença de policiais e agentes de inteligência aguardando os migrantes, de acordo com fontes do Ministério do Interior.

A Casa Branca anunciou no início de outubro um acordo com o governo de Maduro para “a repatriação ordenada, segura e legal” de migrantes “que não têm base legal para permanecer nos Estados Unidos”.

Biden, que tentará a reeleição em 2024, é acusado pelos republicanos de ter causado uma crise migratória na fronteira com o México, e até mesmo por alguns democratas após a sobrecarga de várias cidades sob seu comando com a chegada de migrantes.

“Este voo para a Venezuela é o primeiro voo fretado completo de venezuelanos retornando ao seu país que vejo em minha carreira, e planejamos ter vários outros nos próximos dias e semanas”, disse Price.

