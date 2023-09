Chega à Turquia primeiro navio ucraniano após fim do acordo de grãos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/09/2023 - 11:44 Compartilhe

A primeira embarcação carregada com trigo a sair de um porto ucraniano desde o fim do acordo internacional no Mar Negro chegou a Istambul nesta quinta-feira (21), informou o site Marine Traffic.

De acordo com este site que acompanha o tráfego marítimo em tempo real, o “Resilient Africa”, um navio que transporta três mil toneladas de trigo para Israel, chegou a Istambul pouco antes das 16h (10h no horário de Brasília).

A embarcação saiu do porto de Chornomorsk na terça-feira, anunciou o ministro ucraniano da Infraestrutura, Oleksander Kubrakov.

Este é o primeiro navio que sai da Ucrânia desde que a Rússia encerrou, em julho, o acordo internacional que permitiu, durante um ano, a exportação de grãos e cereais ucranianos através do Mar Negro.

Em resposta ao ocorrido, Kiev procurou estabelecer corredores marítimos alternativos ao longo da região costeira dos países aliados do Estreito de Bósforo, ignorando as ameaças de Moscou de que afundaria os navios que entrassem e saíssem dos portos ucranianos.

Uma segunda embarcação, “Aroyat”, encontra-se no porto de Chornomorsk, em preparação para levar trigo para o Egito, afirmou Kubrakov.

Ao longo de um ano, o acordo permitiu a exportação de quase 33 milhões de toneladas de cereais e outros produtos alimentares ucranianos pelo Mar Negro.

Desde o fim deste tratado, a Rússia fez uma campanha de bombardeios contra infraestruturas portuárias e de grãos da Ucrânia, uma forma de impedir a retomada das exportações, segundo Kiev.

Moscou afirma, por sua vez, que ataca apenas alvos militares.

