Chega a São Paulo 5º voo com brasileiros resgatados no Líbano

(ANSA) – BRASÍLIA, 14 OTT – Um avião KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) chegou na manhã desta segunda-feira (14) no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com 220 pessoas e dois animais de estimação resgatados no Líbano.

Com isso, 1.105 indivíduos, 10 gatos e quatro cachorros foram repatriados em cinco voos da FAB desde o início da Operação Raízes do Cedro. Ao todo, cerca de 3 mil brasileiros pediram para abandonar o Líbano devido aos conflitos entre Israel e Hezbollah.

Paralelamente, 43 toneladas de donativos, como 6,9 mil embalagens de medicamentos e insumos hospitalares e 1,4 mil cestas básicas de alimentos, foram enviados ao país do Oriente Médio. (ANSA).