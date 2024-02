Chefes da diplomacia da França, Alemanha e Polônia irão se reunir na segunda

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/02/2024 - 18:36 Para compartilhar:

O ministro das Relações Exteriores francês, Stéphane Séjourné, e seus homólogos polonês e alemão, Radoslaw Sikorski e Annalena Baerbock, se reunirão na segunda-feira (12) perto de Paris para discutir questões como o aumento do apoio à Ucrânia e a situação no Oriente Médio.

A reunião do “triângulo de Weimar”, que ocorrerá a oeste da capital francesa, “é muito importante dado o contexto internacional altamente imprevisível e instável, que exigirá uma Europa forte”, indicou uma fonte diplomática francesa.

“Devemos criar uma espécie de efeito dominó”, acrescentou.

Fontes francesas e alemãs afirmaram que este é o momento oportuno, dado que uma coalizão pró-europeia liderada pelo ex-presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, está no poder na Polônia desde outubro.

Quanto à Ucrânia, “os três ministros compartilham o objetivo”: “Encontrar uma maneira de ajudar a Ucrânia a vencer esta guerra” contra a Rússia, indicou a fonte diplomática.

A França pretende convencer de que “se houver um desequilíbrio entre o esforço russo e ucraniano, ele deve ser corrigido. E se houver Estados que já não contribuem, será necessário compensá-los”.

Também será o momento para os três ministros discutirem a incerteza em torno do apoio dos Estados Unidos a Kiev, diante da possibilidade de o republicano Donald Trump retornar à Casa Branca.

Outra grande preocupação em termos de segurança e defesa é o Oriente Médio.

Stéphane Séjourné, que viajou recentemente para a região, discutirá com seus pares a luta contra o terrorismo, a libertação dos reféns ainda retidos na Faixa de Gaza, as sanções contra o movimento islamista palestino Hamas e contra os colonos violentos na Cisjordânia, o cessar-fogo humanitário e também as possíveis iniciativas para evitar uma conflagração regional.

