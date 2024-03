Chefe do tráfico é preso na Colômbia por enviar cocaína para Europa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/03/2024 - 13:47 Para compartilhar:

Um chefe do narcotráfico encarregado de enviar cocaína para as organizações criminosas europeias ‘Ndrangheta e Mocro Maffia foi detido na Colômbia, em uma operação conjunta das autoridades colombianas e espanholas, informou a polícia da Espanha neste sábado (9).

O detido “é considerado o suposto responsável direto pelas operações do cartel (de Medelín) na Europa e elo do cartel com as organizações criminosas ‘Ndrangheta e Mocro Maffia”, indicou a Polícia Nacional em comunicado.

A ‘Ndrangheta é a máfia calabresa e a Mocro Maffia é um grupo assim chamado pela origem marroquina de muitos de seus membros, que controla parte do comércio de cocaína na Europa através dos portos belga da Antuérpia e neerlandês de Roterdã.

Julio Andrés Murillo Figueroa, conhecido como H-1 ou El Zar, foi detido em 1º de março em sua residência, “uma vila de luxo localizada em uma área rural isolada da região de Antioquia”.

O chefe de 49 anos tinha um mandado de prisão na Espanha por tráfico de drogas, acusado de “enviar mais de uma tonelada e meia de cloridrato de cocaína para a cidade costeira de Huelva (Espanha), em 2021”, informou o Ministério Público da Colômbia em um comunicado.

Segundo a polícia colombiana, “o narcotraficante invisível” era o principal fornecedor de cocaína de Jonas Sture Falk, conhecido como o Pablo Escobar sueco, e tinha “vínculos diretos com o Clã do Golfo”, o maior cartel de drogas do país sul-americano.

“Houve duas peculiaridades que permitiram sua identificação completa: sua assistência periódica a uma clínica médica para tratar um problema de mobilidade, o que o obrigava a usar uma bengala, e a constante visita de seu animal de estimação a veterinários”, detalhou a polícia em um comunicado.

Imagens compartilhadas por autoridades colombianas mostram Murillo em uma enorme mansão à beira de um lago, na companhia de seu animal de estimação.

A Espanha é uma das principais rotas de entrada de drogas na Europa devido aos seus estreitos laços com a América do Sul, e a Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo.

Em ações recentes, as autoridades espanholas confiscaram em fevereiro oito toneladas de cocaína provenientes do Suriname e em agosto 9,5 toneladas de cocaína em um contêiner vindo do Equador, o maior carregamento dessa droga já confiscado na Espanha.

