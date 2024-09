Chefe do Parlamento venezuelano propõe romper relações com a Espanha

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/09/2024 - 17:34 Para compartilhar:

O chefe do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, propôs nesta quarta-feira (11) a aprovação de uma resolução para instar o presidente Nicolás Maduro a romper relações com a Espanha, após os questionamentos sobre a reeleição do mandatário, denunciada como uma fraude pela oposição.

Rodríguez pediu ao Legislativo que aprove uma resolução “instando” o Executivo a “romper imediatamente todas as relações diplomáticas, todas as relações comerciais, todas as relações consulares” com a Espanha, depois que os deputados espanhóis votaram uma proposta que solicita ao governo de esquerda de Pedro Sánchez que reconheça o opositor Edmundo González Urrutia – exilado naquele país europeu – como vencedor das eleições de julho.

erc/jt/mel/jb/mvv