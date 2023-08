Chefe do Instagram volta para os EUA depois que Threads perde usuários

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 02/08/2023 - 1:30 Compartilhe

O chefe do Instagram abandonou o trabalho em Londres para retornar aos EUA – enquanto o Threads luta para reter usuários. Adam Mosseri, que supervisiona o aplicativo “substituto do Twitter” vinculado ao Instagram, disse que o recente lançamento do Threads tornou o trabalho em um fuso horário distante muito desafiador.

“Um ano não é tempo suficiente para mudar uma família para o exterior, mas fazer meu trabalho no BST (British Summer Time) provou ser insustentável com crianças que acordam cedo, e a empresa e a estratégia do site da equipe mudaram drasticamente desde então, então não fazia mais faz sentido estar lá”, escreveu o pai de três filhos em um post do Threads na segunda-feira.

Não está claro se o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, pediu a Mosseri que encerrasse sua estada em Londres em meio às dores crescentes da Threads, que perdeu mais da metade dos 100 milhões de usuários que baixaram o aplicativo após seu lançamento em 5 de julho. Zuckerberg aplaudiu a decisão de Mosseri com uma resposta à sua postagem no Threads, escrevendo: “Bem-vindo ao lar!”

Mosseri, 40, mudou-se de São Francisco em agosto passado e se reportou aos escritórios de Londres da empresa-mãe do Facebook – seu maior centro de engenharia fora dos EUA – para evitar a crescente concorrência na Europa do rival do Instagram, TikTok.

Sua mudança gerou polêmica entre os funcionários comuns quando ele e vários altos executivos começaram a trabalhar longe da sede da empresa na Califórnia – mesmo quando Zuckerberg pediu aos funcionários que passassem mais tempo no escritório após os bloqueios pandêmicos.

A Meta anunciou em junho que a maioria dos funcionários teria que trabalhar no local pelo menos três dias por semana a partir deste outono.

Em abril, quando a Meta pediu à maioria de sua equipe baseada em Londres que se mudasse para os Estados Unidos em uma mudança que resultou de várias rodadas de demissões, houve rumores de que Mosseri estaria entre aqueles que retornariam aos Estados Unidos.

“Hoje voltamos aos Estados Unidos depois de um ano morando no Reino Unido”, compartilhou Mosseri no post de segunda-feira.

“O plano era levar nossos filhos para fora da área da baía e nos apaixonamos por Londres”, acrescentou.

Mosseri expressou confiança de que Threads recuperaria seu ímpeto inicial.

Em uma sessão de perguntas e respostas do tipo “me pergunte qualquer coisa” postada em seu Instagram Story na segunda-feira, um usuário perguntou: “Você ainda confia no Threads?”

“Absolutamente”, respondeu Mosseri. “Falei sobre como é uma aposta arriscada, mas é algo com o qual nos comprometemos a longo prazo.”

“A primeira semana foi incrível, acho que as pessoas ficaram muito empolgadas”, acrescentou, referindo-se ao fluxo de mais de 100 milhões de usuários que se reuniram no Threads nos primeiros cinco dias de seu lançamento.

“Agora as pessoas estão exagerando nos rumores, e o que a equipe precisa fazer é continuar se concentrando em melhorar a cada semana e então, lenta mas seguramente, faremos progressos”, disse Mosseri.

De acordo com a empresa de análise Similarweb , os usuários ativos diários do Threads despencaram para 23,6 milhões em 14 de julho, depois de atingir um pico de 49 milhões em 7 de julho.

Na semana passada, o Threads lançou um feed de notícias cronológico para seus usuários – um recurso muito solicitado.





Os usuários agora podem classificar e visualizar seu aplicativo em um formato cronológico com base nas contas que seguem ou no feed “Para você” original, orientado por algoritmos, que apresenta uma mistura de contas seguidas e recomendadas.

