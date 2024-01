Chefe do Hamas diz estar ‘aberto’ à instalação de um único governo palestino para Gaza e Cisjordânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/01/2024 - 13:30 Para compartilhar:

O chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, disse nesta terça-feira (2) que está aberto a que um único governo palestino administre a Cisjordânia ocupada e Gaza, um território controlado pelo movimento islamista.

“Recebemos inúmeras iniciativas sobre a situação interna (palestina), e estamos abertos à ideia de um governo nacional para a Cisjordânia e Gaza”, declarou Haniyeh em um discurso transmitido pela televisão.

O Hamas controla a Faixa de Gaza depois de vencer as eleições palestinas de 2006, que foram seguidas por fortes confrontos com o partido Fatah, do presidente palestino Mahmud Abbas.

As múltiplas tentativas de reconciliação entre as duas facções fracassaram, e a popularidade de Abbas como chefe da Autoridade Palestina na Cisjordânia caiu.

A questão de quem governará Gaza está de volta à mesa desde a eclosão da guerra entre o Hamas e Israel, cujo governo prometeu destruir o movimento palestino.

Os Estados Unidos insistem em que os palestinos devem fazer parte da administração do pós-guerra, mas o futuro papel da Autoridade Palestina, reconhecida internacionalmente, permanece incerto.

No discurso de Haniyeh, transmitido pela rede Al-Jazeera, o chefe do Hamas também se referiu às negociações sobre uma possível segunda trégua nos combates.

Uma trégua anterior abriu caminho para que quase metade dos 250 reféns sequestrados em Israel em 7 de outubro fossem libertados por militantes de Gaza. Pelo menos 129 pessoas continuam em cativeiro.

“Os prisioneiros do inimigo serão libertados apenas nas condições estabelecidas pela resistência”, declarou Haniyeh, sem dar mais detalhes.

